Dodge решил еще больше продавать своих мощных автомобилей. Для этого компания разработала спецпредложение Dodge Power Dollars, в рамках которого клиенты Charger, Сhallenger и Durango получат большие скидки.
Dodge вернет клиентам по 10 долларов за каждую лошадиную силу
02.08.2019 00:33
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Американская компания каждому покупатели вернет 10 долларов за каждую лошадиную силу мотора автомобиля.
Таким образом, при покупке Charger Hellcat с 717-сильным ДВС, клиент получит скидку в размере 170 долларов.
При покупке Challenger Hellcat Redye, под капотом которого установлен 808-сильный агрегат, скидка составит 8080 долларов, а за Durango SRT клиенту автопроизводитель вернет 4 810 долларов.
Как заявили в компании, новое предложение рассчитано не на увеличение продаж, а на увеличение лояльности клиентов, которые мечтают стать обладателями Dodge.
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