В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов

В сети показали педали для болида «Формулы-1», вес которых составляет всего 30 грамм, а цена как у премиального автомобиля немецкой марки.

На Reddit один из пользователей опубликовал фотографию двух педалей, напечатанных на 3D-принтере. Автор снимка пишет, что для печати одной педали потратили 26 часов.

Деталь выполнена из особого титанового сплава Ti-6Al-4V, который обеспечил одному изделию вес всего 30 граммов.

Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1». Сейчас в болидах используются педали, выполненные из карбона.