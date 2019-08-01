Названы топ-10 популярных автомобилей, зарегистрированных на юрлиц

В России аналитики проанализировали данные по регистрации автомобилей и подготовили рейтинг машин, которых больше всех зарегистрировано на юридических лиц.

Так, были названы 10 популярных автомобилей, зарегистрированных на юрлиц, причем исследование показало, что в нашей стране в общей сложности 1,74 млн легковушек было зарегистрировано на юрлиц по состоянию на начало года. Доля таких машин в автопарке составила 4%.

Больше всего из этой группы авто встречаются автомобили УАЗ-3151. Они возглавили рейтинг с результатом 71,6 тыс. экземпляров зарегистрированных на юрлиц.

На втором месте оказался внедорожник LADA 4×4 (66,5 тыс. ед.), а в тройке лидеров расположился Chevrolet Niva (56,2 тыс. ед.), сообщает «Автостат».

В первой пятерке популярных авто оказались ГАЗ-3110 «Волга» (54,8 тыс. ед.) и Toyota Camry (51,3 тыс. ед.). В ТОП-10 еще оказались: Renault Logan (50,9 тыс. ед.), Ford Focus (50,6 тыс. ед.), LADA 2107 (47,5 тыс. ед.), LADA Largus (42,3 тыс. ед.) и ГАЗ-3102 (40,5 тыс. ед.).