BMW снимет с производства несколько своих моделей

Руководство немецкой компании пересматривает модельный ряд и скоро из него уберут несколько моделей, о чем сообщили зарубежные СМИ.

Список автомобилей, которые BMW снимет с производства уже опубликовало издание Automobile.

Отмечается, что в первую очередь с продажи и производства будут сняты непопулярные модели, а в числе таких купе и кабриолет 2 Series.

При этом еще недавно сообщалось, что в конце осени будет представлен 2 Series Gran Coupe. Также в списке приводят кроссовер Х2, флагманский седан с обычной колесной базой, кабриолеты 8 Series и Z4.

Стоит отметить, что данная информация не является официальной. Между тем, в модельной линейке бренда скоро появится купеобразный кроссовер Х8, который создадут на платформе X7.