Почти новый Lamborghini Miura 1969 года будет продан на аукционе

Lamborghini Miura 1969 года выпуска с пробегом в 29 тыс. километров был обнаружен в одном из гаражей в Германии.

Экземпляр сохранился в очень хорошем состоянии и все владельцы спорткара им пользовались редко и относились бережно. Обнаруженный экземпляр выставят на торги. Его продажей займется лондонский аукцион Sotheby’s.

Торги Lamborghini Miura намечены на 24 октября, и по предварительным оценкам за редкий экземпляр удастся выручить около 1 млн фунтов стерлингов, что в пересчете 77 591 500 рублей.

Организаторы торгов отметили, что будущий владелец получит оригинальную сервисную книгу, счета и переписку с автопроизводителем.

Lamborghini Miura оснащался 4,0-литровым V12 мощностью 370 л.с. Такой агрегат спорткар разгонял до первой «сотни» за 4,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 284 км/ч.