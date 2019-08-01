Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 млн рублей

Компания Volkner специализируется на создании очень дорогих домов на колесах и недавно она представила две новые модели — Perfection Relax и Performance S.

Первый из них стоит от 850 тысяч евро, что в пересчёте около 60 млн рублей. В этом автомобиле есть все, что нужно для проживания и путешествий на дальние расстояния.

К тому же в автобусе предусмотрен гараж, размещенный между осями. В Perfection Relax может перевозится небольшой автомобиль, к примеру Fiat 500 или MINI Cooper.

Версия Performance S стоит от 1,5 млн евро. Она является более роскошной и по габаритам будет больше, поэтому в этом доме на колесах уже можно перевести Porsche 911 или BMW i8. Все модели Volkner собираются вручную на базе автобусов марки Volvo.

На создание одной машины специалисты тратят до одного года, и все работы согласовываются с заказчиком.