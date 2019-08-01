Эксплуатация и ремонт грузовых рефрижераторов

Транспорт должен всегда находиться в рабочем состоянии. И если вдруг что-то случилось, важно выполнить качественный ремонт для обеспечения дальнейшего нормального функционирования и длительной службы.

Пескоструйная обработка



Она представляет собой метод зачистки автомобиля, который считается самым эффективным. Здесь можно зачистить части машины, разные детали, конструкции из металла, даже полностью удалить старый слой. Она способна обновить металл и дать ему новую жизнь. Как это происходит? Поверхность обрабатывается методом холодной абразивной обработки, для этого наносится песок. Его подают с помощью сжатого воздуха в ту область, которая обозначена. И происходит это под высокой скоростью.

Чаще всего ремонтируют рефрижераторы, грузовики, фургоны грузового типа, микроавтобусы. Такая услуга довольно востребована среди потребителей. Во время данной процедуры удаляется коррозия, ржавчина, маленькие дефекты, красится автомобиль.

Пескоструй поможет подготовить транспортное средство к покраске. Если сравнивать данный метод с обычной чисткой, шлифовкой, то пескоструйка обеспечивает большую эффективность, поэтому и пользуется популярностью. Она достанет даже до тех мест, которые считаются труднодоступными, а также справится с заданиями, которые проблематично выполнить с помощью механической чистки. Во время пескоструйной зачистки не появляется наклеп. Это дефект, спровоцированный механической зачисткой, когда на готовой поверхности металла проскакивают незачищенные части.

Пескоструй используют, когда нужно отремонтировать:

трубы;

цистерны;

кузов;

диски;

автомобильные кабины.

После того как была проведена пескоструйная обработка, элементы транспортного средства можно окрашивать. Еще на поверхности можно наносить любое покрытие с целью повышения эффекта очистки либо увеличения срока службы деталей.

Ремонт рефрижераторов требует знаний и опыта

Рефы – это специфический транспорт для перевозки продуктов, требующих поддержания определенных температурных показателей. Здесь очень важно поддерживать транспортное средство в рабочем состоянии и вовремя выполнять ремонтные работы. Если слегка повредится пол, это повлечет за собой серьезные последствия.

Часто возникают дефекты в области кузова рефрижератора из-за ДТП, столкновений с разными объектами. При нарушении герметичности реф будет не настолько качественно функционировать, сократится его срок службы.

Такой вид грузового транспорта обеспечивает герметичность, полную изоляцию. Здесь пол состоит из нескольких слоев фанеры, которую потом покрывают рифленым алюминием либо оцинкованной сталью. Все зависит от вида продукции, предстоящей нагрузки.

Для ремонта рефрижераторов, понадобятся специальные материалы, оборудование, специалисты, например, реставрировать и восстанавливать пол можно лишь после того, как листы фанеры будут хорошо высушены, между ними останется расстояние, а доски пола будут обработаны специальными растворами. И таких нюансов довольно много.