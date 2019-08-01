Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron

На рынке сейчас продается только e-tron 55 quattro. В нем установлена 360-сильная силовая установка, состоящая из двух электрических моторов и батареи на 95 кВтч, которая обеспечивает пробег до 418 км.

В базовой версии электрокроссовера e-tron отдача моторов ниже – 312 л.с., а блок аккумуляторов установлен на 71 кВтч. На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км.

Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности. При этом оставили пневмоподвеску с регулировкой дорожного просвета. В продажу базовая версия электрокара поступит в четвертом квартале 2019 года.