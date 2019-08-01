Dacia Duster получил экономичный турбированный двигатель

Dacia для своего популярного кроссовера Duster подготовила новый ДВС, который обеспечит машине сниженный расход топлива и более низкие показатели вредных выбросов.

Популярный паркетник оснастили литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100, который выдает 100 л.с. Он будет предлагаться только с пятиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом.

Новый двигатель получил только Dacia Duster второго поколения. Эта модель у нас не предлагается, и по всей видимости он так и не доберётся до российского рынка.

Агрегат TCe 100 пришел на смену 1,6-литровому мотору мощностью 115 л.с. Несмотря на турбину динамические характеристики кроссовера с новым мотором стали хуже.

С 1,6-литровым агрегатом кроссовер разгонялся до первой «сотни» за 11,9 сек., а максимальная скорость машины составляла 172 км/ч. С TCe 100 разгон составляет 12,5 сек и максимальная скорость 168 км/ч.

Заявленный средний расход топлива Dacia Duster с TCe 100 составляет 5,5 литра, выбросы CO2 — 125 г/км.

На европейском рынке литровый турбодвигатель предлагается для комплектаций Access и Essential.