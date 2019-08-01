Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», сообщая, что по итогам первого полугодия автомобилей с электрической установкой было перепродано 1 395 ед.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, продажи электромобилей на вторичном рынке РФ выросли на 56%. В период январь-июнь прошлого года продажи электрокаров составили 896 экземпляров.

Большая часть продаж все также приходится на модель Nissan Leaf – 1 314 единиц.

При этом отмечается, что 1 287 таких электрокаров имеет расположение руля справа.

Еще на рынке подержанных автомобилей было реализовано 34 Mitsubishi I-MiEV, 14 LADA Ellada, 13 BMW i3, 11 Tesla Model S, 6 Tesla Model X, 2 Jaguar I-Pace и 1 Renault Twizy.