Ремонт коммерческого транспорта

Услуги по ремонту и обслуживанию коммерческого транспорта оказывают далеко не во всех автосервисах – для большегрузных, легко-грузовых, пассажирских автомобилей требуется специально обустроенное пространство, повышенные мощности. Для ремонта и ТО автовладельцы среди них выбирают автосервис с опытными специалистами, положительным имиджем — ведь на кону стоит сохранность перевозимых грузов, жизни пассажиров. И чтобы цена устраивала.

Ремдетали в большом ассортименте и широком ценовом диапазоне

При ремонте в автосервисе автовладельцам не нужно искать и покупать запчасти или ремкомплекты – мастерские хорошо оснащаются ремдеталями. Важное преимущество компании СТО МАСТЕР перед конкурентами – возможность выбора надежных запчастей по цене. В мастерских автосервиса есть детали оригинальные, лицензионные, б/у, и на сайте компании. Здесь можно купить запчасти для коммерческого транспорта в Москве выгодно.

Родные детали, ими комплектуются сходящие с конвейера машины,. Из всей линейки запчастей оригинальные самые дорогие.

Лицензионные. Они сделаны по лицензии производителя авто, часто выпускаются на тех же заводах, что и родные. По качеству они не уступают деталям заводской комплектации, но стоят значительно дешевле.

Б/у. Компания СТО МАСТЕР оказывает услуги по автовыкупу коммерческого транспорта, через авторазбор в ее мастерских проходят многие модификации популярных марок. Эта категория деталей отличается самой низкой ценой, и можно не дорого купить родную деталь с небольшой степенью износа. Информация о поступивших в авторазбор машинах отображается на сайте, что помогает автовладельцам своевременно сделать нужную покупку в режиме онлайн.

Новые детали поступают от проверенных, надежных поставщиков. И автовладельцы могут быть уверенными в своем отремонтированном транспорте, а он зачастую эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок.

Важные особенности автосервиса

Ремонт выполняется в специально обустроенной мастерской. Для проезда коммерческого транспорта на ее территорию установлены не ограничивающие автомобили по высоте ворота. Пространство мастерской позволяет размещать машины с кузовом разных параметров и на разной колесной базе.

В автосервисе созданы все условия для качественного ремонта:

ремонтный цех оборудован подъемниками повышенной грузоподъемности;

мастерская оснащена специальным слесарным, пневматическим инструментом, для шиномонтажных работ;

ремонт выполняют мастера, прошедшие обучение и с опытом работы;

ремонту предшествует полная диагностика.

В автосервисе ремонт любой сложности выполняется качественно благодаря работе мастеров-профессионалов, хорошей оснащенности ремонтным и диагностическим оборудованием, запчастями. Сюда можно обращаться и для проведения диагностики, ТО коммерческих автомобилей любого типа – цельнометаллических микроавтобусов, машин с бортовой платформой, тентованным кузовом.