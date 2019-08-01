Разработка новой генерации BMW 7-Series уже ведется и ожидается, что к концу 2021 года автомобиль выйдет на рынок.

Между тем стало известно, что BMW 7-Series после смены поколений станет электрокаром.

В частности, речь идет о появлении модификации модели с полностью электрической силовой установкой. О такой версии некоторые подробности удалось узнать журналистам BMW Blog.

По их информации, электрокар будет называться BMW i7. Для него будут доступны аккумуляторы емкостью от 80 до 120 кВт-ч, то есть максимальный запас хода может составить 700 км.

Что касается самой силовой установки, то ее мощность будет около 650 лошадиных сил, а это значит, что машина может оказаться самой мощной в своем сегменте среди серийных авто.

Между тем, еще сообщается, что после смены поколений BMW 7-Series не получит восьми- и двенадцатицилиндровых двигателей, от которых приняли решение отказаться.

Им на смену придет «мягкий гибрид» на основе шестицилиндровых двигателей. Одним из них окажется трехлитровый агрегат. Такая установка получит 560 л.с. мощности.