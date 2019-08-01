По итогам первого полугодия объёмы продаж новых автомобилей на рынке Петербурга составили 73 822 реализованных экземпляра. Этот результат оказался на 1% меньше.

При этом «Auto-Dealer-СПб», сообщает, что в Петербурге три месяца подряд падают продажи новых авто. Например, в июне объёмы продаж по отношению к июлю сократились на четыре процента.

Такая тенденция наблюдается три месяца подряд.

Также специалисты отметили компанию Ford, которая в июне показала наибольший рост продаж – 81%.

Что касается доли рынке Северной столицы в России, то она составила 8,9% по итогам первого полугодия против 8,8% годом ранее.