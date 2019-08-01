Переделанный в кабриолет Mercedes-Benz G 500 4×4² существует в единственном экземпляре и продается любителем автотюнинга, а по совместительству и шведским горнолыжником Йон Олссон.

Эксклюзивный кабриолет Mercedes-Benz G 500 4×4² выставили на продажу, но данные по стоимости пока не раскрывают. Внедорожник-кабриолет получил прозвище Lord Hans.

Владелец внедорожника ранее обратился к специалистам, чтобы те спилили крышу, после чего он смог без проблем въезжать в подземные парковки.

Позднее машине все-таки установили складной верх из тента.

В качестве причины продажи автомобиля продавец называет желание приобрести более семейный автомобиль в связи со скорым пополнением в семье.