В Kia рассказали о планах выпустить среднеразмерный пикап

Ранее уже были слухи, что автопроизводитель намерен выпустить пикап, но теперь их подтвердили и в самой компании.

В Kia рассказали о планах выпустить свой пикап, который на рынке поборется за покупателей модели Ford Ranger.

Новинка будет относиться к категории среднеразмерных, вот только на рынок она выйдет не ранее 2022 года.

Пикап планируется сделать с двумя вариантами кабины, где один будет для двух человек, а второй – для пяти.

Что касается линейки двигателей, то для пикапа предложат бензиновые и дизельные ДВС. Между тем, напомним, что Hyundai также ведет разработку своего пикапа.

Как стало известно, дизайн этой модели недавно был согласован, а его продажи планируют начать в 2020-2021 году.