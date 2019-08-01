Chery привезет в РФ большой «премиальный» кроссовер Exeed TXL

Зимой этот кроссовер вышел на китайский рынок, а недавно стало известно, что Chery намерена вывести свой премиальный бренд на российский рынок.

Одним из автомобилей бренда, станет позиционируемый как премиальный большой кроссовер Exeed TXL. Его планируют начать продавать в России в следующем году, а в этом году уже начнется сертификация модели для продажи в нашей стране.

Есть данные, что новинка в РФ буде предлагаться с 1,6-литровым турбированным двигателем. Его мощность составит 197 л.с., работая в паре с роботизированной КП.

Такая конфигурация модели в Китае предлагается по цене от 1,5 млн рублей в эквиваленте, но в России его стоимость окажется заметно больше.

Новый кроссовер, как известно, стал серийным продолжением концепта Chery Exeed TX. В результате китайская компания решила использовать название Exeed для нового суббренда, а сам кроссовер стал первой моделью этой марки.

В салоне имеется «парящий» экран мультимедийной системы, а также отделка сидений простеганной кожей.