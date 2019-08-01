Haval в производство в России инвестирует более 42 млрд рублей

Инвестиции в объёме более 42 млрд рублей планируется направить в производство автомобилей с глубокой локализацией.

Как стало известно, межведомственная комиссия по заключению специнвестконтрактов решила дать возможность заключить СПИК с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

В свою очередь Haval в РФ инвестирует в производство более 42 млрд рублей для повышения локализации автомобилей.

В частности речь идет о локализации ключевых компонентов, что в итоге приведет к тому, что локализация автомобиля будет свыше 70%, а это будет уже вторая очередь проекта.

Сейчас на новом предприятии в Тульской области собирают кроссовер Haval F7, локализация которого уже превышает 30%.

Как ранее сообщалось, до конца года на конвейер предприятия встанет купеобразный кроссовер Haval F7x, а также флагманский внедорожник Haval H9.