Kia выпустила эксклюзивный экземпляр трекового Kia Stinger

Спорткар получил название GT420, и в нем самый мощный мотор объёмом 3,3-литра после доработки стал выдавать 428 л.с. и 560 Нм крутящего момента. В серийном исполнении 3.3 V6 выдает 370 л.с. и 510 Нм.



В основе Kia GT420 лежит серийный Kia Stinger GT, в котором помимо ДВС увеличенной мощности доработки подвергся 8-ступенчатый «автомат».

В нем установили новый блок управления и увеличенный масляный радиатор. Это позволило трансмиссии в режимах Sport и Sport+ быстрее переключать передачи. Динамические характеристики трекового варианта Stinger не озвучивают.



В машине также убрали лишние элементы внутренней отделки, демонтировали задние сиденья, убрали укустическую систему и стандартный аккумулятор, вместо которого установили облегченный. В итоге машина стала легчена 150 кг. Добавлены были новые аэродинамические элементы, каркас безопасности и гоночные кресла.

Помимо всех этих доработок, установили более мощные тормозные механизмы, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и новые амортизаторы. В спорткаре их заменили с адаптивных на жесткие пассивные.