Объявлена начальная стоимость Suzuki Jimny для России

Недавно российский офис компании раскрыл все комплектации , в которых будет доступен внедорожник нового поколения для покупки в нашей стране.

Выяснилось, что комплектаций будет всего две. Накануне компания объявила начальную стоимость Suzuki Jimny для России, который появится в продаже ближе к осени.

Так, за базовую комплектацию автомобиля с механической коробкой передач попросят 1 359 000 рублей.

Согласно неофициальным данным, за модель в версии с «автоматом» дилеры попросят на 60 тысяч рублей больше, а топовая комплектация будет оценена в 1 569 000 рублей и для нее будет доступна только автоматическая КП.