Недавно российский офис компании раскрыл все комплектации, в которых будет доступен внедорожник нового поколения для покупки в нашей стране.
Объявлена начальная стоимость Suzuki Jimny для России
01.08.2019 00:27
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Выяснилось, что комплектаций будет всего две. Накануне компания объявила начальную стоимость Suzuki Jimny для России, который появится в продаже ближе к осени.
Так, за базовую комплектацию автомобиля с механической коробкой передач попросят 1 359 000 рублей.
Согласно неофициальным данным, за модель в версии с «автоматом» дилеры попросят на 60 тысяч рублей больше, а топовая комплектация будет оценена в 1 569 000 рублей и для нее будет доступна только автоматическая КП.
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