Land Rover представил обновление для старого Defender

Его можно будет заказать для машин, выпущенных в период с 1994 по 2016 год. Пакет доработок создан по версии Defender Works V8, которая продавалась в прошлом году.

Эта модель пользовалась повышенным спросом и в честь этого Land Rover Classic дала возможность автовладельцам доработать свои автомобили в соответствии со спецверсией.

На Defender предлагается установить новые тормозные диски, колодки и суппорты Works V8, новые колесные диски и перенастроенные амортизаторы.

Пакет оборудования доступен не для всех версий Defender. Так, полный комплект можно установить в версию с 2,2-литровым TDCi, которая продавалась с 2012 года.

Для этой модификации еще предлагают увеличение мощности мотора на 40 л.с. А вот владельцы самых старых Defender серии 90 и 110 могут рассчитывать только на диски и шильдики на крыльях.

Полный пакет для внедорожника стоит 16 995 фунтов стерлингов. Только колесные диски доступны для заказа за 2160 фунтов.