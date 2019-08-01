Аналитики в России провели исследование и выяснили, сколько легких коммерческих автомобилей советского производства еще числится в автопарке.

Так, в России насчитывается более 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР. В частности, учитывались машины, которые выпустили до 1992 года и таких оказалось 100,3 тыс. экземпляров или всего 2,5% доля в автопарке.

Больше всего среди таких авто числится автомобилей марки УАЗ, а именно аналитики «Автостат» насчитали 55 тыс. «Буханок». На втором месте оказались легкие коммерческие машины «ИЖ».

По состоянию на начало этого года таких машин было зафиксировано 35,5 тыс. единиц. Еще в автопарке числятся советские «рафики» в количестве 8,8 тыс. штук, а также «еразы» — почти 1 тыс. экземпляров.