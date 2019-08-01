Бюджетный седан Chevrolet Onix появится на рынке Южной Америки

Представленный весной в Китае седан Chevrolet Onix скоро поступит в продажу в Бразилии и других странах Южной Америки.

Данная модель пока доступна только в КНР, но недавно ее заметили на тестах в Бразилии.

На этом рынке имя Onix принадлежит доступному хэтчбеку, а «четырехдверка» предлагается под названием Prisma. Эти модели созданы на одной платформе – Gamma. На ней также построены Spark, Cobalt и Aveo.

Судя по снимкам бразильская версия Onix не будет отличаться от китайской модификации. Производство автомобиля наладят в Бразилии на заводе компании Chevrolet.