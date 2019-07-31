Компания Changan обновила кроссовер Changan CS55

Changan на домашнем рынке провела рестайлинг своего кроссовера CS55. Ввнешность машины сделали в новом фирменном стиле марки и теперь автомобиль больше похож на старшие модели CS75 и CS85.

В «паркетнике» изменили радиаторную решетку, которая стала больше и получила горизонтальные планки.

Также были полностью изменены бамперы и оптика. Как пишет «ГазетаDAILY», в кроссовере она теперь полностью светодиодная.

Сзади установлены полностью новые фонари, а номерной знак «переехал» с пятой двери на бампер.



Changan пока только показала внешность рестайлингового кроссовера, тогда как внешность его интерьера держится в секрете, к тому же пока не озвучены и цены.

В продаже обновленный CS55 появится в 2019 году. Модель будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. Также клиентам будет предложена гибридная силовая установка основанная на этом же моторе, который дополнят 48-вольтовым стартер-генератором.

Трансмиссия будет предложена шестиступенчатая механическая или шестидиапазонный «автомат». Привод у Changan CS55 будет полный или передний.