Некоторое время назад в Сети появилась информация, согласно которой Kia Sportage с дизельным кроссовером не будет продаваться на российском рынке.
Кроссовер Kia Sportage с дизелем останется в России
31.07.2019 23:42
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Тогда в качестве причины называли низкий спрос на такую версию модели, но в компании опровергли эти слухи, сообщив, что дизельный кроссовер Kia Sportage не покинет рынок России.
Также в компании сказали, что такая модификация по-прежнему доступна для покупки.
Напомним, что для модели предлагается двухлитровый 185-сильный дизель, работающий в паре с восьмискоростным автоматом. Стоимость кроссовера в таком исполнении составляет 2,3 млн рублей.
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