Кроссовер Kia Sportage с дизелем останется в России

Некоторое время назад в Сети появилась информация, согласно которой Kia Sportage с дизельным кроссовером не будет продаваться на российском рынке.

Тогда в качестве причины называли низкий спрос на такую версию модели, но в компании опровергли эти слухи, сообщив, что дизельный кроссовер Kia Sportage не покинет рынок России.

Также в компании сказали, что такая модификация по-прежнему доступна для покупки.

Напомним, что для модели предлагается двухлитровый 185-сильный дизель, работающий в паре с восьмискоростным автоматом. Стоимость кроссовера в таком исполнении составляет 2,3 млн рублей.