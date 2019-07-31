В Hyundai рассказали о подписке на свои автомобили в России

Автомобили компании Hyundai станут доступны по подписке, о которой недавно рассказали в пресс-службе российского офиса компании.

В Hyundai рассказали о подписке на свои автомобили на онлан-платформе с названием Hyundai Mobility, где будет предоставлено на выбор три варианта подписки.

Участниками станут автомобили Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобус H-1. В рамках одного из вариантов с названием City, предлагаться автомобили будут от часа до 24 часов.

Country предлагает подписку от 1 дня до 1 месяца, а в рамках Freedom можно оформить подписку сроком от 1 месяца до одного года.

Стоит отметить, что «Хендэ Мотор СНГ» и Инновационный центр «Сколково» ранее заключили договор, в рамках которого будет вестись разработка и коммерциализация IT-решений, а также новых сервисов для клиентов.