Интересные модели от Рено, которые можно купить в 2019

3Toyota, BMW, Ford, другие бренды постоянно предлагают рынку новинки автомобилей, способные удивить общественность. Но если Вы желаете получить качественное транспортное средство при этом по очень взвешенной стоимости, то обязательно присмотритесь к продукции концерна Renault. Под этим брендом выпускают замечательные машины, которые пользуются высоким спросом у людей, хорошо разбирающихся в технике. Как старые модели Рено, так и новые, вышедшие в последние годы, сразу же приковывают внимание общественности и вызывают неподдельный интерес автолюбителей.

Последнее время не стало исключением – относительно недавно мир увидел многие интересные новинки и апгрейды. Любой крупный автосалон Рено позволяет ознакомиться с ними лично, поэтому даже если Вы на данный момент и не планировали покупку, обязательно выделите время и прогуляйтесь в такое заведение, чтобы лично оценить особенности представленных там машин. Если же Вы уже всерьез собираетесь покупать автомобиль, то не стоит спешить и брать первое, что попадется на глаза. Следующий небольшой перечень поможет Вам сфокусироваться на некоторых интересных вариантах.

Renault Arkana

В 2019 году мир увидел новейшее транспортное средство от Рено под названием Аркана. Этот прекрасный кроссовер станет настоящей находкой для тех людей, которые желают получить в свое распоряжение быстрый, мощный, но в то же время компактный и хорошо проходимый автомобиль. Модель получила сразу несколько уникальных ноу-хау, который позволят водителю чувствовать себя в дороге в полном комфорте и безопасности:

Полностью пересмотренное шасси, включающее около 60% полностью новых компонентов и разработок, делающих движение более плавным и приятным;

Уникальный кузов, который при внешней компактности отличается вместительностью и красотой. Аэродинамика машины также безупречна, как и ее внешний вид – разогнаться до любой желаемой скорости не составит никакого труда.

Также по сравнению с другими моделями пересмотрены двигатель, трансмиссия, электронная начинка.

LOGAN

Доступная классика, которую не стоит игнорировать даже разбалованному автолюбителю. Автомобиль постоянно получает улучшения и оптимизации, становится все более достойным вариантом для отечественных дорог. Логан имеет все для комфортной и безопасной езды, при этом его стоимость даже в новом состоянии достаточно демократична.

Нет смысла перечислять все отличные модели бренда Рено. Обязательно присмотритесь к этой марке и в итоге Вы не пожалеете о принятом решении!