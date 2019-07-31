Транспортировкой товаров воздушным транспортом занимаются с 20-х годов прошлого века. Международные авиаперевозки грузов ценят за оперативность доставки независимо от пунктов загрузки и выгрузки.

Для транспортировки крупногабаритных грузов привлекают самолёты с грузоподъёмностью свыше нескольких десятков тонн.

При чрезвычайных происшествиях используются чартерные грузовые рейсы. Такой способ позволяет оказать помощь и транспортировать продукты питания и медикаменты в города и страны, пострадавшие от стихийных бедствий.

Особенности и преимущества

По сравнению с доставкой грузов по суше или морю авиаперевозка имеет следующие плюсы:

скорость перемещения. По времени ни один из альтернативных способов не сравнится с авиатранспортом. Благодаря транспортировке самолётом скоропортящихся товаров, медикаментов и редких препаратов стало возможным расширение рынка;

сведение к нулю рисков перевозки ценных товаров (драгоценностей, картин);

стоимость страховки груза в два раза дешевле, чем при транспортировке по морю.

Этапы воздушной перевозки

Качество и безопасность доставки напрямую зависит от установленных правил транспортировки. Груз перевозится в зафиксированном положении в специальном отделении. Упаковка защищает его от повреждений, но при транспортировке крупногабаритной поклажи допускается отсутствие тары.

Перед доставкой самолётом товар проходит следующие этапы:

упаковку в тару и нанесение маркировки;

приём на борт с контрольным взвешиванием;

проверку документов.

«Паритет Логистик» предоставляет услуги по доставке груза от двери до двери. Обязанность по сбору документации, уплате таможенных пошлин и перемещению товара лежит на специалистах логистической фирмы.

Стандарты перевозки воздушным транспортом

Транспортировка товаров выполняется по стандарту IOSA. Его разработчик – Международная ассоциация воздушного транспорта, которая каждые 2 года проводит аудит национальных авиакомпаний. Если условия эксплуатационной безопасности, наземного обслуживания и грузоперевозок отвечают нормам, ассоциация выдаёт сертификат IOSA.

Сопроводительные документы

Для транспортировки груза воздушным судном необходима документация, без которой груз не будет принят в аэропорту:

Инвойс. Сюда входят все сведения о товаре – наименования, вес, счёт-фактура, вес;

упаковочные листы с описанием каждого вида груза, его параметров и габаритов;

договор о перевозке и грузовые накладные как дополнения к нему;

паспорт безопасности для перемещения опасных химвеществ;

грузовые манифесты для оптимизации разгрузочного процесса.

Перечень документации меняется в зависимости от характеристик груза и дальности его перемещения.

Правовое регулирование и правила

При международной перевозке компании руководствуются Варшавской конвенцией 1929 г. и Чикагской конвенцией 1944 г. В Российской Федерации к этому перечню добавляется Воздушный Кодекс 1997 г.