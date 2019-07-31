Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили

К такому выводу пришли специалисты «Авито», которые провели опрос среди более двух тысяч пользователей сервиса. Опрос проводили в период с конца июня по электронной почте.

Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.

По результата опроса оказалось, что 75% респондентов имеют автомобиль. Около 22% опрощенных говорят о планах купить машину, а еще 16% респондентов заявили о том, что не планируют покупку из-за недостатка средств.

Половина россиян имеют седаны и универсалы, еще 24% обладают кроссоверами и внедорожниками, а 20% являются обладателями хэтчбеков.

Каждый пятый автомобилист имеет автомобиль отечественного производства.

Еще специалисты «Авито» выяснили, что среди опрошенных, на автомобиль мечты потратить три миллиона рублей готовы 24% россиян, при этом женщины ограничивают себя в бюджете до 500 тыс. рублей.