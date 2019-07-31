Между тем в Сети появились первые фотографии нового Hyundai i10 в камуфляже и данные о датах его презентации. Сначала хэтчбек будет представлен 20 августа на территории Индии, а его мировая премьера состоится уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Снимки, распространенные в Интернете, показывают модель для индийского рынка. Как известно, автомобиль для Европы выпускают на предприятии компании в Турции.

Индийская версия хэтчбека отличается от европейского приставкой к названию Grand и увеличенными габаритами.

Со сменой поколений компания избавится от «короткой» версии Hyundai i10 для европейского рынка, а значит, что там появится удлиненный вариант.

В отличие от предшественника новое поколение Hyundai i10 обзаведется иной оптикой, бамперами, решёткой радиатора, а вот в моторной гамме модели для Индии изменений не ожидается.