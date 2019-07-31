Hyundai Venue продолжает пользоваться отличным спросом

В компании Hyundai рассказали, сколько предварительных заказов они получили на новый кроссовер Hyundai Venue.

В пресс-службе производителя рассказали, что очень довольны спросом на модель, который не стихает уже три месяца с момента выхода новинки.

В отчетный период компании в Индии удалось собрать более 50 тысяч заказов. При этом в Hyundai говорят, что они перестали успевать выпускать кроссовер, поэтому очередь растянулась более чем на три месяца вперед.

Напомним, что кроссовер на индийском рынке оценили в 650 тысяч рупий или около 600 тыс. рублей минимум.

В топовом исполнении автомобиль имеет ценник 1 110 500 рупий или чуть более одного миллиона рублей.