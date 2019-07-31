Водородный седан Lexus LS сфотографировали на тестах

Тестовый прототип был замечен во время тестирования на дорогах общего назначения.

Водородный седан Lexus LS, сфотографированный на тестах, имеет камуфляж, но уже известно, что автомобиль будет выполнен в новой стилистике, которая будет использоваться во всех моделях линейки LS 2021 модельного года.

Напомним, что предвестником водородной модели от Lexus стал концепт LF-FC, представленный еще четыре года назад.

По предварительным данным, для автомобиля будет использоваться водородная установка от Toyota Mirai. Последняя модель представлена на рынке с 2014 года.

Ожидается, что Lexus LS в новой модификации будет представлен уже в следующем году.