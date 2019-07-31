Автомобильные шины смогут вырабатывать электричество

Sumitomo придумала как заставить колесные шины вырабатывать электроэнергию, которой будет достаточно для работы некоторых датчиков, но вот подзаряжать электрическую машину за счет вырабатываемого электричества не получится.

Над новой технологией работали специалисты японской компании Sumitomo и профессор из Университета Кансай.

Разработчики на внутренней части шины размесили устройство, которое преобразовывает статическое электричество в энергию. Процесс происходит постоянно, пока машина движется и возникает деформация шины.

Полученной энергии должно хватить для питания датчика давления в шинах, или других датчиков, которым нужно минимальное количество энергии.

Пока разработка не готова для серийного производства, но специалисты продолжат исследование своей разработки.