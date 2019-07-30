Nissan к 2022 году сократит производственные мощности на 10%

Компания Nissan рассказала о планах по сокращению производственных мощностей, которые необходимы в рамках реализации нового стратегического плана.

В его рамках компания намерена увеличить стоимость бренда, обновить линейку своих автомобилей, и конечно же сократить расходы и производственные операции.

Реализовать план хотят к 2022 году и к тому времени компания намерена добиться «устойчивого спроса на мировом рынке».

Как стало известно, при оптимизации производственных расходов планируется сокращение порядка 12,5 тыс. сотрудников. Сейчас в компании работает порядка 140 тысяч человек.