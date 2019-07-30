В Сети показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107

Уникальный прототип ВАЗ-2106 был создан в единственном экземпляре. Его на предприятии создали в 1979 году и по некоторым данным, разрабатывали его для Леонида Брежнева.

Показанный в сети ВАЗ-2106 с радиаторной решеткой в стиле ВАЗ-2107 появился еще до выпуска «семерки».

Модель получила экспортный вариант бамперов, иную облицовку фар, высокую радиаторную решетку и измененный капот. Также в прототипе «шестерки» были установлены высокие передние кресла.

В 1982 году появился ВАЗ-2107 и в нем уже применили элементы, которые использовали в экспериментальной «шестерке».