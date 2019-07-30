На китайском рынке модель Kia Pegas, которая является удешевленным и перелицованным вариантом модели Kia Rio, предлагается около двух лет.
Удешевленный седан Kia Rio выходит за пределы Китая
30.07.2019 23:40
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Его серийная сборка организована на совместном предприятии Kia-Dongfeng в Китае, но похоже компания решилась вывести автомобили за пределы КНР.
До конца года автопроизводитель запустит продажи седана в Египте и на Филиппинах, а в дальнейшем он появится еще и на рынках Эквадора, Колумбии и Вьетнама.
К тому же планируется запустить его производство на одном из предприятий в Южной Америке. Напомним, что автомобиль приводится в движение 95-сильным двигателем объёмом 1,4 литра.
Среди трансмиссий предлагается пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат. Стоимость модели на китайском рынке стартует от 49 900 юаней или около 457 тыс. рублей.
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