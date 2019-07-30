Версия машины от немецкого тюнинг-ателье должна быть представлена на автосалоне во Франкфурте.
Alpina вывела на тесты большой кроссовер BMW X7
30.07.2019 23:52
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Тестовый прототип от Alpina был замечен на скоростной трассе в Нюрбургринга.
Известно, что X7 в исполнении Alpina получит 4,4-литровый V8 мощностью 600 л.с. Такой агрегат сейчас устанавливают на седан Alpina B7 xDrive.
Также источники сообщают, что немецкое ателье может подготовить и дизельную версию полноприводного внедорожника, но ее возможная отдача неизвестна.
В заводском исполнении BMW X7 с 3,0-литровый турбодизельным мотором генерирует 400 л.с.
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