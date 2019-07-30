Alpina вывела на тесты большой кроссовер BMW X7

Версия машины от немецкого тюнинг-ателье должна быть представлена на автосалоне во Франкфурте.

Тестовый прототип от Alpina был замечен на скоростной трассе в Нюрбургринга.

Известно, что X7 в исполнении Alpina получит 4,4-литровый V8 мощностью 600 л.с. Такой агрегат сейчас устанавливают на седан Alpina B7 xDrive.

Также источники сообщают, что немецкое ателье может подготовить и дизельную версию полноприводного внедорожника, но ее возможная отдача неизвестна.

В заводском исполнении BMW X7 с 3,0-литровый турбодизельным мотором генерирует 400 л.с.