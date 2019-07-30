Так, стало известно, что российский рынок LCV в 1 полугодии остался на 6-м месте в Европе и это несмотря на падение на 8,2% до 492 284 реализованных экземпляров.

Как передает «Автостат», в отчетный период в общей сложности в Европе было продано 1 145 233 легких коммерческих авто, что на 3,9% больше.

Лидерство среди стран удерживает Франция, где объёмы продаж составили 253 901 ед., что на 5,6% больше.

Второй стала Великобритания с результатом 196 418 шт., а это на 5,6% лучше показателя первого полугодия 2018 года.

В первой пятерке оказались: Германия — 152 825 ед. (+11,7%), Испания – 11 916 шт. (+2,3%) и Италия – 95 207 авто (+5,9%).