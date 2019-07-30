Разработку нового кроссовера начали еще в 2014 году, но позднее проект несколько раз откладывали на неопределенный срок.

Позже генеральный директор Sollers Вадим Швецов заявил, что проект остановлен окончательно, однако что-то изменилось и похоже УАЗ может возобновить разработку кроссовера УАЗ-3170.

Как рассказал другой представитель компании во время пресс-конференции, которая была организована в рамках презентации и тест-драйва Патриота с автоматической КП, Ульяновский автомобильный завод ведет разработку нескольких перспективных проектов.

При этом однозначно дали понять, что проект УАЗ-3170 все-таки не закрыт полностью. Как ранее сообщалось, новый кроссовер получит длину около 4,6 метра и независимую подвеску.

К тому же была информация, что для автомобиля ведут разработку нескольких новых двигателей.