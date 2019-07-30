В России скоро появятся беспилотные «Газели»

Горьковский автомобильный завод уже ведет разработку автономных автомобилей, а одними из первых таких ТС стали два беспилотника на базе электробусов «ГАЗель NEXT».

Последние были представлены еще в прошлом году на автосалоне в Москве. При этом сегодня «ТАСС» со ссылкой на представителя ГАЗ сообщил, что в России уже скоро появятся беспилотные «Газели».

В частности, ведётся активная разработка серийной модели на базе «ГАЗель NEXT», которая будет оснащена полностью автономной системой.

Первые беспилотные экземпляры проходят тестирования, причем испытания проводят как на специально подготовленном полигоне, так и на территории завода.