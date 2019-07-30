Кроссовер нового поколения, представленный еще в апреле этого года в качестве предсерийного прототипа, заметили на дорогах Южной Кореи.
Новый Hyundai Creta без камуфляжа впервые сфотографировали днем
30.07.2019 19:18
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Ранее появлялись снимки автомобиля без камуфляжа, но они делались в ночное время, а теперь новый Hyundai Creta впервые сфотографировали днем во время финальных тестов.
Серийная версия ix25, известная также как Cretа, сохранит габариты предшественника, но получит новую внешность.
Впрочем, серийная версия в дизайне не отличается от предсерийного варианта и получила новую оптику, решетку радиатора, а также оптику. Ожидается, что в новом Hyundai Creta/ ix25 изменится моторная гамма, в которой появятся новые 1,4 и 1,6-литровые двигатели.
Предложат для модели и семиместную модификацию, но она будет представлена не на всех рынках.
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