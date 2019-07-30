Новый Hyundai Creta без камуфляжа впервые сфотографировали днем

Кроссовер нового поколения, представленный еще в апреле этого года в качестве предсерийного прототипа , заметили на дорогах Южной Кореи.

Ранее появлялись снимки автомобиля без камуфляжа, но они делались в ночное время, а теперь новый Hyundai Creta впервые сфотографировали днем во время финальных тестов.

Серийная версия ix25, известная также как Cretа, сохранит габариты предшественника, но получит новую внешность.

Впрочем, серийная версия в дизайне не отличается от предсерийного варианта и получила новую оптику, решетку радиатора, а также оптику. Ожидается, что в новом Hyundai Creta/ ix25 изменится моторная гамма, в которой появятся новые 1,4 и 1,6-литровые двигатели.

Предложат для модели и семиместную модификацию, но она будет представлена не на всех рынках.