О том, что на российском рынке появится новый кроссовер Changan CS35 Plus сообщалось ранее, причем даже было известно, что модель получит оцинкованный кузов.

Сегодня 30 июля была официально объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus, который в дилерских центрах марки можно будет приобрести с 5 августа по цене от 969 900 рублей.

Кроссовер предложат с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 128 л.с. Трансмиссия будет предлагаться шестискоростная автоматическая.

В списке оборудования автомобиля есть бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, система старт/стоп, круиз- и климат-контроль, электрический люк, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, камера заднего вида, водительское сидение с регулировкой и многое другое.