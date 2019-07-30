О том, что на российском рынке появится новый кроссовер Changan CS35 Plus сообщалось ранее, причем даже было известно, что модель получит оцинкованный кузов.
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
30.07.2019 19:07
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Сегодня 30 июля была официально объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus, который в дилерских центрах марки можно будет приобрести с 5 августа по цене от 969 900 рублей.
Кроссовер предложат с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 128 л.с. Трансмиссия будет предлагаться шестискоростная автоматическая.
В списке оборудования автомобиля есть бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, система старт/стоп, круиз- и климат-контроль, электрический люк, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, камера заднего вида, водительское сидение с регулировкой и многое другое.
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