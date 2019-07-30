Об удорожании пикапа на российском рынке стало известно экспертам сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг стоимости на новые автомобили.

Так стало известно, что Volkswagen увеличил в России цены на пикап Amarok, который теперь стал дороже на 1,6-1,8% от прежней стоимости или на 37 000 – 64 300 рублей.

Таким образом, в минимальной комплектации пикап предлагается за 2 466 600 рублей.

В этом исполнении модель доступна с двухлитровым дизелем и механикой, тогда как конфигурация с автоматом и 180-сильным мотором имеет ценник уже 2 594 600 рублей.

Топовая версия предлагается для покупки за 3 853 100 рублей.