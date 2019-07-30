Подорожание автомобилей бренда Renault ожидается в пределах от 1 до 2% в зависимости от модели и комплектации.

О том, что Renault поднимает цены на все свои модели в РФ с 1 августа со ссылкой на российских дилеров сообщили журналисты «Ведомостей».

В самой компании пока никак не комментируют изменение цен.

По предварительным данным, со следующего месяца на 8 тыс. рублей подорожает Logan, а новый кроссовер Arkana может прибавить в цене от 16 до 25 тыс. рублей.