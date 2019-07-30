Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera стали доступны для заказа в РФ

Российский офис компании Porsche официально объявил о старте приема заказов на новые модели.

В частности, для заказа в РФ стали доступны купе и кабриолет Porsche 911 Carrera, оцененные от 7 226 00 и 8 050 000 рублей соответственно.

Автомобили оснащены 3,0-литровым двигателем с двумя турбинами. Его мощность составляет 385 лошадиных сил, работая в паре с восьмискоростной роботизированной КП с двумя сцеплениями.

Купе с таким мотором разгоняется до первой сотни за 4,2 секунды, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 293 км/ч.

При заказе опционального пакета Sport Chrono время разгона сократится на 0,2 секунды. В начальной комплектации автомобиля будут предлагаться 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые сзади.

Еще в список оборудования вошла информационно-развлекательная система с 10,9-дюймовым экраном, а также тормозные механизмы с 330-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми суппортами.