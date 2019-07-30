Volkswagen Polo стал лидером продаж на рынке Москвы и Санкт-Петербурга

Volkswagen Polo возглавил рейтинг самых востребованных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге в июне.

Так, седан оказался самым продаваемым в Москве с показателем 2 145 проданных экземпляров, улучшим результат в 2,2 раза.

В Петербурге новыми владельцами Volkswagen Polo стали 397 жителей, а это на 14% меньше.

В тройке столичного рынка оказались модели Hyundai Creta и Nissan Qashqai. Продажи первого составили 752 ед., что больше на 14%, а второй показал результат 696 ед., что в 2,3 раза больше.

На рынке Северной столицы на втором и третьем месте по популярности оказались KIA Rio и Hyundai Solaris с результатами 392 ед. (+14%) и 390 шт. (-8%).