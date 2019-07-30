Иномарка Ford Focus в июне впервые за долгое время оказалась лидером по продажам автомобилей на вторичном рынке, опередив LADA 2114.
Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ
При этом последний все еще остается самым продаваемым по итогам первого полугодия. Как сообщают аналитики «Автостат», в прошлом месяце на рынке подержанных автомобилей было перепродано 457,6 тыс. машин, а это на 4,8% меньше чем годом ранее.
Лидер рынка Ford Focus был продан в количестве 11,6 тыс. экземпляров, что на 3% меньше. Объёмы продаж подержанных LADA 2114 составили 11,5 тыс. ед., что хуже на 10,5%.
В тройке лидеров располагается LADA 2107 – 10,2 тыс. ед., минус 13,4%. В первой пятерке оказались еще две иномарки и это Hyundai Solaris (9,6 тыс. ед.; +9,2%) и KIA Rio (8,9 тыс. ед.; +12,9%).
В десятке самых продаваемых авто с пробегом оказались следующие модели: Toyota Corolla (8,9 тыс. ед.; -7%), LADA 2170 (8,4 тыс. ед.; -7,9%), LADA 2110 (7,9 тыс. ед.; -15,7%), Toyota Camry (7 тыс. ед.; -4,5%) и LADA 4×4 (6,9 тыс. ед.; -8,3%).
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