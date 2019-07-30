Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

Иномарка Ford Focus в июне впервые за долгое время оказалась лидером по продажам автомобилей на вторичном рынке, опередив LADA 2114.

При этом последний все еще остается самым продаваемым по итогам первого полугодия. Как сообщают аналитики «Автостат», в прошлом месяце на рынке подержанных автомобилей было перепродано 457,6 тыс. машин, а это на 4,8% меньше чем годом ранее.

Лидер рынка Ford Focus был продан в количестве 11,6 тыс. экземпляров, что на 3% меньше. Объёмы продаж подержанных LADA 2114 составили 11,5 тыс. ед., что хуже на 10,5%.

В тройке лидеров располагается LADA 2107 – 10,2 тыс. ед., минус 13,4%. В первой пятерке оказались еще две иномарки и это Hyundai Solaris (9,6 тыс. ед.; +9,2%) и KIA Rio (8,9 тыс. ед.; +12,9%).

В десятке самых продаваемых авто с пробегом оказались следующие модели: Toyota Corolla (8,9 тыс. ед.; -7%), LADA 2170 (8,4 тыс. ед.; -7,9%), LADA 2110 (7,9 тыс. ед.; -15,7%), Toyota Camry (7 тыс. ед.; -4,5%) и LADA 4×4 (6,9 тыс. ед.; -8,3%).