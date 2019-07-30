Обучение в автошколе: как получить права в Украине

Водительское удостоверение – это тот документ, о котором мальчишки начинают мечтать уже с 14-16 лет. Ведь как это классно, самостоятельно сесть за руль отличного автомобиля и прокатиться по улицам родного города, чувствуя полную независимость, свободу и радость от движения с ветерком. Но на пути к этой заветной мечте миллионов стоит одна неприятная формальность – необходимо получить права. Делается это буквально за 3-4 месяца, но срок немаленький и данный процесс сопряжен с определенными трудностями. Как сделать так, чтобы желаемое удостоверение попало к Вам в руки максимально быстро? Рассмотрим некоторые моменты этого непростого дела.

Во-первых, если Вы сразу желаете узнать все необходимые подробности в деталях, то на сайте av-k.com.ua/uk можно узнать подробности обучения вождению в Украине. Если же Вы не спешите, то усаживайтесь поудобнее и прочтите следующую вводную информацию по вопросу получения водительских прав в нашей стране.

Из чего состоит путь к правам?

Самое первое дело, которое должен выполнить человек, желающий получить право ездить на машине, мотоцикле, тракторе или другом средстве на законных основаниях – найти достойную автошколу. В Украине в абсолютно каждом городе можно найти десятки хороших автошкол, поэтому с данным вопросом проблем быть не должно. В выбранной школе будущему студенту подскажут следующий шаг – необходимо пройти медицинскую комиссию.

Пройти комиссию несложно и для этого не потребуется ничего особенно. Просто нужно пойти в больницу, в которой предоставляется такая услуга, обычно это местная поликлиника и пробежаться за пару дней по всем врачам. Иногда из-за очередей процесс затягивается, но это не критично. Здесь придется немного потратиться, так как обычно такие комиссии уже не бесплатные, хотя бывают и исключения.

Далее происходит следующее:

Вы проходите обучение в школе. За 2-3 месяца талантливые лекторы выдают своим подопечным всю информацию о правилах дорожного движения, вопросах медицины и первой помощи при авариях и т.д. К теоретическим занятиям обязательно должно прилагаться вождение машины в реальных условиях;

Далее необходимо отправиться в ГАИ и сдать теоретический экзамен на компьютере. Проблемы здесь также не должно быть: обычно все вопросы известны заранее, их нужно только выучить.

В последний этап нужно сдать вождение и доказать, что Вы умеете вести себя за рулем. После этого остается только забрать свое удостоверение и смел садиться в свое транспортное средство.