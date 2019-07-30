Пересаживаться уже или еще стоит подождать? О покупке и выгодах электромобилей в расчетах

С начала 2019 года в Украине резко начали набирать популярность электромобили. По данным ассоциации «Укравтопром», только за первые 3 месяца (с января по март) украинцы приобрели и официально зарегистрировали 1276 автомобилей на электротяге, что на 71% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как и в прошлом году, большинство ввезенных из США и Европейского Союза моделей — б/у, что связано с высокой ценой на новые модели, которые пока-что украинцам не по карману.

Как и прежде самым популярным оказался Nissan Leaf, который предпочли больше половины новых автовладельцев, что стало результатом успешной рекламной кампании производителя и доступной цены на рынке.

В прошлом году был поставлен рекорд по количеству приобретенных электромобилей. За год было зарегистрировано 5,3 тыс. номерных знаков, что вдвое больше чем в 2017 г. Тогда процент б/у составлял 83,5%.

Притом, что эксперты отмечают рост интереса к новым авто. Если сегмент б/у вырос в 2 раза, то спрос на электрокары «с конвейера» увеличился в 2,2 раза.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина — лидер Восточной Европы по развитию в данном направлении. По состоянию на январь 2019 года в нашей стране официально было зарегистрировано 12 333 электрокара, что в 3 раза больше, чем в РФ и в 6 раз больше, чем в соседней Польше.

Вместе с ними прибыло и пополнение в автопарки государственных органов. Так в 2018 году ГП НЭК «Укрэнерго» приобрело для корпоративного пользования 12 Hyundai Ioniq. НБУ тоже обновил свой автопарк такими же моделями. К «флешмобу» также подключились некоторые коммерческие банки и популярные службы такси.

Ожидается, что в 2019 году украинцы побьют рекорд за прошлый год, и новых пользователей, которые пересядут с ДВС на электротягу станет еще больше.

Почему электрокары стали такими востребованными

Эксперты выделяют несколько причин резкого роста популярности в Украине:

Верховная Рада продлила отмену НДС на импорт электрокаров в Украину до конца 2022 года, за счет чего удалось снизить рыночную стоимость;

В нашей стране самая дешевая электроэнергия в Европе. Ездить на «электричестве» в 10 раз дешевле, чем на бензине;

Инфраструктура зарядных станций стремительно развивается, и сейчас уже поставить электромобиль на зарядку в городе не так проблематично, как прежде.

Как можно увидеть по графикам, больше всего украинцы предпочитают подержанные автомобили, и главная тому причина высокая цена по сравнению с ДВС. Стоимость самого популярного в Украине Nissan Leaf 2015 года на официальном сайте производителя $33 000 или $38 000, если с новой комплектацией SV. Притом, что поддержанный «лиф» 2015 года можно приобрести в 3 раза дешевле.

Получается, что б/у электрокар стоит по цене нового ДВС такого же класса. Тем не менее многие автолюбители готовы переплачивать за преимущества электрической тяги:

Намного легче в обслуживании, так как не надо менять масло, топливные фильтры и т.д. По факту, пользователям не нужно тратить время и деньги на периодические посещения СТО и обслуживание двигателя;

Кроме того, что электродвигатель дешевле в обслуживании, он еще экологичный так как не выделяет выхлопных газов;

Несмотря на единичные случаи возгорания в салоне, электромобили считаются безопаснее ДВС. За счет усиленной рамы, на которой установлены аккумуляторы, прочнее конструкция. При аварии кузов не сжимается «в лепешку», а сохраняет форму, что спасло уже не одну жизнь на дороге;

Комфортная и бесшумная езда. Двигатель работает очень тихо, почти бесшумно;

Дешевое и доступное «топливо» в виде электричества, потому ставить на зарядку машину можно даже дома.

Тем не менее зарядка аккумуляторов пока еще остается проблемой и прежде всего из-за низкой скорости. Несмотря на большое количество точек для зарядки, среди них не так уж и много специальных «скоростных» чарджеров, заряжающих автомобиль за несколько часов. Чтобы восстановить полную емкость того же Nissan Leaf на обычной зарядке может потребоваться 6-7 часов.

Также не стоит забывать о том, что вместе с ростом количества автовладельцев растет конкуренция за каждое «зарядное место» на автостоянке.

Как проблему с заправками решили другие страны?

Популяризация электромобилей в мире началась еще в 2010 году, тогда начали действовать многие правительственные программы в странах Европы и Америке. Каждая страна выбрала собственный путь создания и развития необходимой инфраструктуры.

У США с 2010 года вступило в действие льготное кредитование гибридов или «чистокровных» электромобилей. Это дало свой результат, так как уже через год после начала действия программы в стране было продано более 250 тыс. автомобилей.

Отдельная государственная программа касалась и строительства зарядных станций. Так, за ввод в эксплуатацию общественной «электрозаправки» из государственного бюджета предусматривалась компенсация в размере 50% от стоимости, но не больше $25 000. Появился новый выгодный вид бизнеса.

В результате в 2019 году в Соединенных Штатах работает около 20 000 общественных зарядных точек, 2000 из которых — скоростные. Самые крупные сети Charge Point, Blink и AeroVironment. Кроме того, по всей стране можно встретить Tesla Superchargers, на которых заряжаются только «родные» электромобили.

Несмотря на хорошо развитую сеть общественных заправок, большинство американцев установили у себя в гараже специальные зарядные станции. Таким образом они могут подзаряжаться в трех местах: дома, в офисе и на автостоянке возле супермаркета, по пути домой.

В Китае власти специально выделяют деньги из бюджета на строительство новых «электрозаправок». Львиная часть мирового рынка сосредоточена здесь, потому правительство заинтересовано в развитии инфраструктуры. До 2020 года планируется открыть достаточное количество станций для поддержки 5 млн. электромобилей.

Кроме того, власти разрабатывают методы унификации портов ЗУ, чтобы на одной и той же заправке можно было подзарядить Tesla и Leaf. Также они мотивируют частные компании размещать станции не только в крупных городах, но и пригороде.

Один из последних законов в данном направлении касался строительства жилищных комплексов. Теперь все новопостроенные ЖК с автопарковками обязали оборудовать парковочные места зарядными точками.

Европейские страны применяют оба эти методы. Так, власти Германии поставили за цель довести количество электрокаров в стране до 1 млн. до 2020г и инвестируют в расширение инфраструктуры. Скандинавские страны первыми начали стимулировать граждан переседать с ДВС на электротягу, путем сокращения и отмены налоговых, таможенных и дорожных платежей.

В Норвегии в крупных городах из сетов муниципальных бюджетов выделялись средства для строительства общественных «заправок». Таким образом в стране отдельно развились две сети электрозаправок — платные коммерческие и бесплатные муниципальные, которые обычно заряжают дольше. Чтобы подзарядиться бесплатно, автомобиль должен быть с местной пропиской. Кроме того, официальные дилеры электрокаров предоставляют возможность клиентам подзаряжаться у них бесплатно.

Очень удобная инфраструктура была создана в Эстонии, где за государственные средства было открыто несколько тысяч скоростных зарядных станций. Теперь эта страна считается одной из наиболее комфортных для владельцев электромобилей.

В то же время в других странах толчок к развитию инфраструктуры сделали частные компании. В Нидерландах местная компания Fastned запустила сеть быстрых и относительно недорогих чарджеров, которые быстро стали очень популярными. После этого, бренд намеревается построить аналогичную сетевую инфраструктуру и в соседних странах.

Как обстоят дела с инфраструктурой в Украине

Еще пару лет назад многие автолюбители нарекали на недостаточное количество заправочных станций. Многие мечтали об электромобиле, но отказались от него только потому, что банально не хватало «заправок». Их можно было увидеть только в самых крупных городах, потому дальние поездки были сложными и рискованными.

По состоянию на 2019 год в Украине значительно увеличилось количество мест, где можно зарядить электрокар. Больше всего их было открыто в самых крупных городах, как Киев, Львов и Одесса. В 2018 году количество зарядных станций превысило 1000 единиц, притом что только на 2017 года в эксплуатации было только 577.

В этом году публичные «электрозарядки» начали появляться не только в крупных городах, но и небольших городках и даже селах. В этом можно убедиться, если посмотреть на карту общественных и коммерческих ЗУ на международном онлайн-сервисе Plugshare (информация обновляется ежемесячно).

Развитие инфраструктуры стимулируется и украинским правительством. В марте этого года в информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины были опубликованы изменения в ДБН В.2.3-15:2007, согласно которым на всех новых автостоянках и гаражах не менее 5% машиномест должны быть оборудованными зарядными устройствами для электрокаров. Изменения вступают в силу 1 июля 2019 года.

По словам заместителя минрегиона Льва Парцхаладзе, минимум 5% будет постепенно увеличиваться, так как в планах министерства довести этот показатель до 100% в 2030 году. По его прогнозам, в течении 10-15 лет вся Европа, а с ней и Украина полностью пересядет на электротягу. Это значит, что к тому времени все парковочные места в стране должны быть оборудованы зарядными точками.

К развитию данного сегмента рынка подключились и крупные заправочные компании. В 2018 году сеть автозаправок «ОККО» заключила контракт, согласно которому на протяжении следующих 2 лет в Украине будет построено 300 новых зарядных станций. По словам владельца сети, в скором времени придет эра электромобилей, которые полностью вытеснят ДВС, потому компания готовится к переориентации на новые условия рынка.

Также в 2019 году в Украине появятся суперскоростные зарядки Supercharger от компании Tesla. Как сообщил основатель компании Илон Маск, сеть заправок охватит на 100% всю Европу, от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции.

Ожидается, что в 2019 году Tesla Superchargers откроются вблизи Житомира и Львова, а также в Ровенской области. Актуальную информацию об открытии новых аналогичных объектов можно увидеть на официальном сайте компании.

Тем не менее, если сравнивать с картой Европы, то несложно понять, что Украина отстает в развитии инфраструктуры от западных соседей, по крайней мере, когда речь идет о сети Superchargers.

Зарядных станций у нас много, но проблема в том, что преимущественное большинство из них не скоростные, и автомобили простаивают на них часами, занимая место.

Почему наша сеть развивается не так стремительно, как бы этого хотелось

Многие страны, как Эстония или Китай, создавали сетевую инфраструктуру за счет бюджетных средств. Были инвестированы сотни миллионов долларов из государственной казны на строительство «электрозаправок», но украинское правительство не инвестирует в данную сферу.

Установка новых зарядных станций реализуется в первую очередь за счет заинтересованных субъектов рынка:

Топливные автозаправки делают это с целью получать дополнительную прибыль из перспективного автомобильного сегмента, который становится все больше;

Торговые центры и кафе с парковками — для привлечения клиентов;

Бизнес-центры — для поддержки комфорта работников и персонала;

Автомобильные дилеры — с рекламной целью и для поддержки лояльности клиентов.

В нашей стране пока еще нет действующих законов или программ, которые бы стимулировали не только ввоз подержанных электромобилей, но и строительство станций для зарядки. В результате число автомобилей растет намного быстрее чем инфраструктура, от чего появляются проблемы.

Основные сложности, с которыми сталкиваются водители

Больше всего повезло тем, кто работает в бизнес-центре с парковкой, где места оборудованы подходящими розетками. В ином случае приходится специально искать место для подзарядки. На парковках торговых центров или возле кафе такие места быстро занимают, после чего приходится ждать свою очередь.

Найти пустое зарядное место — еще полбеды, так как нужно еще чтобы тип зарядного устройства был совместим с Вашим автомобилем. В Украине популярны несколько разъемов.

*Данная конфигурация актуально только для автомобилей, импортируемых в Европу. Для тех же моделей, выпущенных для Японии или США тип разъема может отличаться.

Приходится заранее убеждаться в наличии нужного типа розетки или ездить по уже «разведанным» местам. По факту, если Вы, как половина владельцев электрокаров, ездите на «лифе», проблем с совместимостью быть не должно, но с другими моделями авто лучше перестраховаться и заранее уточнить подходит ли разъем.

Кроме того, придется еще оплатить парковку, что в среднем стоит от 20 грн/час. Как вариант, можно поехать на платную заправку, но цены там кусаются, притом самые дешевые варианты обычно самые «медленные».

Некоторые крупные автодилеры предлагают своим клиентам заправляться бесплатно в собственной сети. Если Вы покупали автомобиль у конкурентов, то чтобы бесплатно пользоваться быстрыми брендированными станциями, нужно оплатить клиентский взнос в сумме $4000-5000 (как половина стоимости подержанного электромобиля).

Все зависит от оператора, но в среднем при мощности ЗУ 15 кВт за час зарядки придется заплатить около 70 грн. Чтобы заправить «полный бак» Nissan Leaf понадобится от 100-120 грн и ждать почти 2 часа.

Исходя из этого, лучше последовать примеру американцев и подзаряжаться дома, что и так делает большинство украинцев.

Как заряжать электрокар дома

Самый дешевый вариант — переходник-чарджер, который подключается с одной стороны в разъем автомобиля, а с другой в обычную бытовую розетку 230В или 400В. Такие устройства иногда могут идти в комплекте с автомобилем, но чаще продаются отдельно. Не все понимают, но от частого использоваться такого чарджера могут возникнуть проблемы.

Почему нельзя заряжать автомобиль от обычной розетки

В интернете много рекламы, предлагающей специальные переходники, которые можно вставить в бытовую розетку и заряжать авто напрямую. Это дешевые и удобные устройства, но у них существует несколько недостатков:

Низкая скорость зарядки. Максимум с бытовой розетки можно «выжать» 3,2-3,4 кВт. Чтобы полностью зарядить Tesla Model S понадобится больше суток;

Сеть не защищена от высокой нагрузки, потому может срабатывать защитная автоматика по перегрузу. В худшем случае случится перегруз, что приведет к пожару;

Переходники преобразовывают ток, но не достаточно качественно, от чего возникают потери. Токовые характеристики на выходе могут отличаться от оптимальных, что в результате может привести к износу аккумуляторов. Они нагреваются и теряют емкость, что вместе с тем уменьшает срок службы.

Производителями допускается использование подобного рода устройств только в аварийных ситуациях. Если аккумуляторы сели посреди деревни и рядом электрозаправкой и «не пахнет», тогда деваться некуда, нужно искать ближайшую розетку.

Пользоваться таким кабелем на постоянной основе вредно для аккумуляторов и опасно для сети, от которой заряжаете.

Кроме того, большинство моделей переходников работают только от заземленной сети. Перед тем, как пропускать ток, они тестируют розетку на работоспособность заземления. Потому, зарядиться получится не от каждой сети.

Более эффективные и безопасные зарядные станции. Существует много «бытовых» моделей, сделанных специально для установки в частном гараже.

Как работает гаражная электрозарядка

Сама станция выполнена в виде малогабаритного блока, который монтируется на стену. Система подключена к бытовой сети и постоянно контролирует ее состояние. Как только Вы ставите автомобиль на зарядку, процессор тестирует сеть, чтобы взять максимальную допустимую нагрузку и мониторит состояние аккумуляторов.

Таким образом поддерживается баланс между скоростью зарядки и безопасностью эксплуатации сети. Если вдруг случится авария, система автоматически отключит кабель от сети, чтобы не пострадала электроника автомобиля.

Сетевой контроллер выравнивает ток под оптимальные для аккумуляторов характеристики. В результате они заряжаются быстрее и эффективнее, чем через кабель-переходник. Это способствует сохранению срока службы АКБ без потери базовой емкости.

Еще одна функция заключается в диагностике состояния электромобиля. При подключении процессор автоматически тестирует все системы и через панель управления сообщает о найденных ошибках. Как только все проблемы устранены, начинает течь ток.

По каким параметрам выбирать станцию

Существует ряд характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Номинальная мощность — влияет на скорость зарядки, но и цену, соответственно. Если Вам не принципиально сколько времени заряжать, тогда смело можно брать самую дешевую и простую модель на 3,7 кВт;

Количество фаз — так как, не во всех домах присутствует трехфазный ввод, большинство автовладельцев предпочитают ставить в частных домах вот такие однофазные зарядные станции;

Тип зарядки и разъем — нужно подбирать исходя из совместимости с электромобилем. В отличие от коммерческих аналогов, здесь обычно поддерживается только 1 порт;

Комплектация зарядным кабелем — иногда его нет в комплекте, потому нужно приобретать дополнительно. Чтобы не возникало проблем совместимости, лучше сразу покупать с родным кабелем.

Если сравнивать производителей, то основная разница будет в цене. Качественный и относительно недорогой бренд Circontrol, стоимость бытовой линейки до $1000. У ABB ассортимент подороже, но по факту отличие только в дизайне. На цену также может влиять функционал системы, так как многие станции поддерживают синхронизацию со смартфоном и управление по Wi-Fi или GSM.

По факту, главный критерий для выбора — мощность. Однофазные бытовые модели маломощные, на 16А (3,7 кВт) или 32А (7,2 — 7,4 кВт). Трехфазные идут от 22 кВт и заряжают в 3-6 раз быстрее, но для подключения требуется трехфазный ввод. Кроме того, нагрузка на бытовую сеть может быть ограничена РЭС.

Что делать, если хочется быструю зарядную станцию

Обычно энергоснабжающая компания выделяет на частный дом 5-7 кВт мощности. Чтобы увеличить этот порог, необходимо написать заявление в представительстве местного РЭС или Облэнерго.

Так как увеличение мощности — технический вопрос, нужно будет оплатить переоборудование трансформаторной подстанции. Обычно данная услуга включает замену защитной автоматики и дополнительных комплектующих, реже требуется прокладка дополнительной линии. Стоимость рассчитывается индивидуально, зависимо от нагрузки на подстанцию и сложности работ, поэтому фиксированной цены нет.

Для установки трехфазной станции понадобится ввод 400В. Обычно он проектируется в новых домах, но в старых может отсутствовать. В таком случае необходимо будет решить этот вопрос:

Собрать и подать пакет документов в единое окно ЦОА энергоснабжающей организации, включая паспорт, идентификационный код, действующий договор об электроснабжении, ситуационный план и т.д.; Через РЭС заказать разработку технических условий, по которым будет разрабатываться проект электроснабжения; Проект согласовывается с Облэнерго и коммунальными службами; За Ваш счет проводятся монтажные работы и делается трехфазный ввод в дом; Вы меняете счетчик на трехфазный и переподписываете договор.

В результате этот процесс может получиться достаточно длительным и затратными, потому переделывать сеть на три фазы чисто для этой цели не всегда целесообразно.

По стоимости однофазные и трехфазные зарядные станции почти одинаковые. Circontrol на 3,7 кВт 16А можно приобрести за 23 000 грн, более мощная модель на 7,4 кВт 32А стоит 27 500 грн.

Трехфазная на 32А (22кВт) того же производителя стоит также 27 500 грн. С точки зрения рационализма, если проведен трехфазный кабель, то почему бы не поставить модель на 400В, но если только однофазный ввод, то нет смысла переделывать сеть, так как это может быть дороже, чем сама станция.

Как быстро зарядится автомобиль от 230В?

Все зависит от емкости аккумуляторов. У самого распространенного Nissan Leaf «бак» на 24 кВт*ч. Если поставить на зарядку в гараже от источника 3,7 кВт, то полная емкость восстановится за:

24 кВт*ч / 3,7 кВт = 6,5 ч.

На коммерческих скоростных ЗУ Nissan Leaf полностью заряжается за 3 часа.

24 кВт*ч эквивалент пробега 160-230 км, зависимо от года выпуска модели и температуры воздуха, что вполне достаточно на целый день езды по городу. Таким образом Вы можете просто каждый день ставить автомобиль на зарядку на ночь в гараже, и ни о чем не переживать.

У популярной Tesla Model S базовая емкость от 70 до 90 кВт*ч, зависимо от года выпуска и комплектации. Если 70 кВт*ч подключить к однофазной станции, для полного восстановления емкости понадобится:

70 кВт*ч / 3,7 кВт = 18,9 ч.

Запас хода 225-426 км Tesla. Если ездить чисто на работу и за покупками, этого должно хватить на 2-3 дня. Если каждый день заряжать машину по 10 часов (с 22:00 до 08:00) в гараже, то полная емкость будет восстанавливаться за два дня.

При таком режиме можно спокойно ездить каждый день и не переживать, что сядут аккумуляторы, но перед дальней поездкой загород лучше «заправить» полную емкость.

Если вместо 3,7 кВт поставить 7,2 кВт, то Leaf будет полностью заряжаться за:

24 кВт*ч / 7,2 кВт = 3,3 ч.

Model S с аккумуляторами на 70 кВт*ч восстановит полную емкость «от нуля» через:

70 кВт*ч / 7,2 кВт = 9,7 ч.

Учитывая, что разница между однофазными станциями на 16А и 32А небольшая, для быстрой подзарядки есть смысл переплатить. Таким образом автомобиль можно будет полностью зарядить за ночь. Это удобно, так как отпадает необходимость искать дополнительные места для подзарядки и переплачивать втридорога. Но, для этого нужно решить вопрос с монтажом.

Как установить дома зарядную станцию

Для монтажа не нужно никаких разрешений и регистраций, так как Вы будете использовать данное оборудование для собственных нужд. Главное, чтобы номинал не превышал максимально допустимую мощность, разрешенную РЭС.

Кроме того, важно учитывать пропускную способность сети, чтобы проводка безопасно пропускала ток. Для подключения к сети лучше проложить новый кабель, так как у старой проводки может быть нарушена пропускная способность. Из-за этого проводник будет сильнее нагреваться, начнет плавиться изоляция, что спровоцирует КЗ. В результате может случиться пожар, потому лучше не рисковать.

Перед выбором кабеля необходимо выбрать сечение, воспользовавшись таблицей.

Чтобы установить самое простое однофазное зарядное устройство на 16А (3,7 кВт), нужен кабель сечением от 1,5мм². Так как в гараже обычно бетонные или кирпичные стены, кабель удобнее проложить в кабель-канале. Это уже скрытая проводка, потому сечение жил должно быть не менее 2,5мм².

Исходя из того, что нагрузка на линии будет держаться по 5-10 часов, лучше брать с небольшим запасом. Слишком тонкий кабель будет сильно нагреваться, от чего изоляция потеряет базовую прочность, и может случиться короткое замыкание.

Также учитывайте, что зарядная станция работает только с заземлением. Для подключения однофазной модели нужен трехжильный кабель, а для трехфазной — пятижильный. Оптимально подходит ВВГ с монолитной жилой, который достаточно изгибаемый, потому легко монтируется, и в то же время прочный.

Гаражную линию обязательно нужно защитить автоматом и УЗО (дифференциальная защита), подобранными по номинальному току. При этом номинал дифзащиты должен быть не ниже автомата, чтобы в случае перегрузки автоматический выключатель сработал раньше, чем расплавится УЗО.

Защитная автоматика может монтироваться в общий домой щиток, но для удобства лучше поставить отдельный. Если случится авария и линия обесточится, Вы сразу обнаружите причину.

У некоторых моделей защитная автоматика ставится прямо в корпусе, что исключает необходимость установки дополнительного щитка.

Монтировать можно самостоятельно, придерживаясь рекомендаций в инструкции, так как схема подключения может отличаться у каждого производителя. Если не уверены в своих силах, лучше закажите монтаж дополнительно. Обычно дилеры зарядных станций предоставляют такую услугу бесплатно или за отдельную плату.

Процесс монтажа и подключения может занимать несколько часов, но не больше 1 дня, после чего можете сразу проводить тест, воткнув автомобиль в розетку.

Во сколько обойдется содержание электромобиля

Большинство водителей предпочитают электрическую тягу, чтобы не платить за вечно дорожающий бензин. И ребенку понятно, что так ездить дешевле, но если подзаряжаться дома, то счета в платежках существенно вырастут, так как аккумуляторы требуют много электричества. Чтобы восторг от покупки не сменился разочарованием от коммунальных платежей, рассмотрим возможные варианты экономии.

Возьмем для расчетов все тот же популярный Nissan Leaf. Каждый день, на зарядку Вы будете расходовать около 24 кВт*ч. В итоге за месяц Вы потратите:

24 кВт*ч × 30 д. = 720 кВт*ч.

При стоимости электричества 1,68 грн/кВт*ч Вы заплатите:

720 кВт*ч × 1,68 грн/кВт*ч = 1210 грн.

Хоть это и меньше, чем ежемесячно тратят на заправку многие водители на ДВС, но все равно сумма не маленькая. Но, эти расходы можно сократить, как минимум вдвое, и здесь не нужны особые хитрости.

Как ездить на электричестве и платить копейки

Абоненты электроснабжающей компании могут подключить ночной тариф, по которому электричество стоит дешевле на 50%. Для этого нужно только заменить счетчик электричества на многотарифный, и перезаключить договор с РЭС (или Облэнерго).

К примеру, один из таких многотарифных счетчиков можно купить за 1500 грн, плюс нужно будет оплатить входной контроль и параметризацию, а это еще около 500 грн. Все вместе выйдет в сумму около 2000 грн. Но, это мелочи, учитывая, сколько Вы сэкономите.

Даже с самой простой зарядной станцией Leaf полностью заряжается за 6,5 часа, что меньше зоны действия ночного тарифа (с 23:00 до 07:00), с которым электричество дешевле на половину. Это значит, что заряжая ночью, Вы будете ежемесячно экономить:

1210 грн / 2 = 605 грн.

Если сравнивать с ДВС, то на эти деньги можно купить только 22 л бензина, которого, для малолитражки не хватит даже на неделю.

В итоге замена электросчетчика полностью окупится через:

2000грн / 605 грн/мес. = 3,3 мес.

Возьмем для сравнения номер два по популярности — Tesla Model S с «баком» на 90 кВт*ч и запасом хода 426 км. Если учитывать дальние поездки, такой запас хода будет «выкатываться» в среднем за 2 дня. Ежедневные расходы на заправку составят 45 кВт*ч, это значит, что за месяц Вы будете расходовать:

45 кВт*ч × 30д = 1350 кВт*ч.

Экономия за счет ночного тарифа составит:

1350 кВт*ч × 1,68 грн/кВт*ч / 2 = 1134 грн.

Замена счетчика окупится еще быстрее, через:

2000 грн / 1134 грн/мес = 1,8 мес.

Таким образом можно уменьшить затраты вдвое. Выгоднее только производить электричество самому.

Сколько нужно заплатить, чтобы вообще не платить

Вместе с электромобилями набирают популярность и солнечные электростанции. Если Вы собираетесь заряжать автомобиль дома, то больших расходов электроэнергии не избежать. Тем не менее, часть затрат можно компенсировать, если установить домашнюю СЭС с подключением к зеленому тарифу. Часто предлагаются, уже как готовые решения для установки, — тут можно посмотреть готовые космплекты солнечных электростанций представленных на Украинском рынке.

Солнечная электростанция будет вырабатывать электричество днем. Часть выработки автоматически уйдет на потребление домохозяйства, а остаток будет продаваться государству по выгодному зеленому тарифу — €0,18/кВт*ч. Учитывая, что по Закону, Вы должны пользоваться собственным электричеством, выработка будет отниматься от затрат.

Максимальная мощность СЭС 30 кВт. Установка и подключение оборудования, а также оформление зеленого тарифа будет стоить около $27 000.

Средняя годовая выработка с 1 кВт мощности в наших широтах 1200 кВт*ч. Таким образом за год СЭС на 30 кВт будет производить:

1200 кВт*ч/кВт × 30 кВт = 36 000 кВт*ч.

Раньше мы выяснили, что за месяц Nissan Leaf потребляет 720 кВт*ч, соответственно за год он потребит:

720 кВт*ч/мес. × 12 мес. = 8 640 кВт*ч.

Без ночного тарифа чистая экономия составит:

8 640 кВт*ч/год × 1,68 грн/кВт*ч = 14 520 грн/год.

Но, это еще не все, так как в данном случае выработка значительно превышает потребление. Разница за год составляет:

36 000 кВт*ч — 8 640 кВт*ч = 27 360 кВт*ч.

Часть выработки будет покрывать расходы домохозяйства. В среднем частный дом без электроотопления, в котором живут 3 взрослых человека, потребляет 250 кВт*ч в месяц. Годовой расход:

250 кВт*ч/мес × 12 мес = 3000 кВт*ч.

Итого, по зеленому тарифу Вы сможете продать:

27 360 кВт*ч — 3000 кВт*ч = 24 360 кВт*ч.

Стоимость этого электричества, а соответственно и Ваша прибыль (без учета НДФЛ 18%):

24 360 кВт*ч × €0,18/кВт*ч = €4380.

Таким образом солнечная электростанция будет полностью покрывать расходы электричества, и приносить ежегодно около €4000 прибыли. Мало того, что Вы будете все время бесплатно заправляться в гараже, так еще и каждый месяц будет начисляться скромная прибыль на банковский счет.

Если главная цель состоит в том, чтобы чисто покрывать расходы электричества, тогда можно установить не 30кВт, а меньшую мощность. Для «лифа» вполне достаточно:

8 640 кВт*ч / 1 200 кВт*ч/кВт = 7,2 кВт.

Чтобы ездить на бесплатном электричестве, хватит СЭС на 8 кВт. Средняя стоимость такой системы в Украине вместе с сопутствующими расходами около $8000.

Tesla Model S более «прожорливая». За год она будет потреблять в среднем:

1350 кВт*ч × 12 мес = 16 200 кВт*ч.

Для бесплатного содержания Tesla понадобится солнечная электростанция на:

16 200 кВт*ч / 1 200 кВт*ч/кВт = 13,5 кВт.

В таком случае понадобится СЭС на 14 кВт. Учитывая среднюю цену оборудования на отечественном рынке, проект обойдется примерно в $13000-13500.

В Европе и Америке популярная практика, когда пользователи специально устанавливают дома солнечные электростанции, чтобы выработанным электричеством компенсировать расходы на «заправку» электромобиля. Там высокие тарифы на электроэнергию, потому ставить дома солнечные панели выгодно.

В Украине пока еще относительно дешевое электричество, потому немногие задумываются над тем, чтобы вырабатывать его для себя. Такой вариант вполне перспективный притом что в нашей стране он будет не только выгодным, но и прибыльным. По крайней мере, пока действует высокая ставка зеленого тарифа.

Благодарим за информационную поддержку интернет-магазин «Аксим Плюс», один из крупных украинских дилеров зарядных станций, СЭС и электроинструментов для гаража.