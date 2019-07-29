Названы самые популярные марки пикапов в России по итогам июня

В начале лета на российском рынке было реализовано в общей сложности 1 033 новых пикапа. А этот результат оказался на 8,6% меньше.

Из этого показателя 523 пикапа относятся к иномаркам, продажи которых просели на 15%. Российских моделей пикапов приобрели 510 шт., что на 0,8% меньше.

Лидерами по объёмам реализации стали пикапы УАЗа. Показатель продаж составил 409 экземпляров, что на 6,5% больше.

На втором месте, по данным «АвтостатИнфо», располагается Toyota с отрицательной динамикой на 2,5% до 231 реализованного пикапа.

В тройке лидеров оказались пикапы Mitsubishi (153 ед., -24%). Также на российском рынке реализовали 101 пикап «ВИС» (-22%), 49 ед. Volkswagen (-34%), 25 ед. Isuzu (+257%) и 22 ед. Mercedes-Benz (-61%).