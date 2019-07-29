Kia начала продажи гибридной версии седана Kia Cerato

Напомним, KIA K3 на российском рынке продается под названием KIA Cerato, но новая гибридная версия от глобального седана Cerato отличатся радиаторной решеткой, оптикой и дополнительным лючком, за которым расположен разъем для подключения зарядки. В движение гибридный седан приводится 1,6-литровым атмосферным ДВС с электромотором.

Суммарная отдача силового агрегата составляет 160 л.с.. По заявлению корейского производителя на одной электротяге Kia K3 PHEV проедет до 80 км, а это лучший результат в данном класса автомобилей.

Гибридный седан в смешанном цикле будет расходовать всего 1 литр топлива, но это с учетом того, что батарея на старте будет полностью заряжена. В Китае Kia K3 PHEV оценили от 129 800 юаней, что в пересчете составляет 1 190 000 рублей.